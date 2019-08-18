"Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба

Об этом в статье для издания "Зеркало недели" пишет постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Волны реформ и очередных "полных перезагрузок" почти развалили материк бюрократического аппарата государства, создав при этом одинокие островки эффективности, едва выдерживающие штормы реальности. Госслужба как система хромает на обе ноги. В конечном итоге – и это самое страшное – мы теряем главные признаки любого государства – население и территорию", – написал он.

Дипломат отметил, что территория "уменьшилась из-за незаконной оккупации другим государством", а людей страна теряет "по нескольким причинам одновременно: смертность, миграция и та же оккупация".

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"Как ни странно, но на этом буревом фоне мы все равно движемся вперед. Об этом свидетельствуют ряд экономических макропоказателей, осторожная эволюция политической системы, лихорадочная, но живая демократия и социология. Недопустимо медленно и невыразимо болезненно, но движемся", – считает Кулеба.

По мнению дипломата, существует риск ослабления государства до критически низкого уровня. "Это будет серое хлипкое государство, которое гордится своими амбициями, но не имеет ни человеческих, ни финансовых, ни технологических ресурсов и способности их реализовать", – предполагает он.

Для того, чтобы избежать этой участи, Украине нужно определиться с ответами на три вопроса – о "красных линиях", о безопасности и о способах заработка, считает Кулеба.

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"Способность ключевых украинских игроков договориться о красных линиях и соблюдать эту договоренность, грамотное балансирование в вопросе жесткой безопасности, более открытый подход к вопросу идентичности и захват своей доли мирового рынка высоких технологий — это путь к построению современного эффективного государства, о котором мы из поколения в поколение мечтали и получили наконец в 1991 г.", – написал дипломат.