Пьяный 24-летний киевлянин после конфликта выстрелил в шею посетителю кафе на Сумщине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

"ЧП произошло в ночь с 17 на 18 августа в одном из кафе города Ахтырка. Между посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате одна из пуль попала в шею оппонента", - рассказала Биганова.

По ее информации, правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле, но благодаря принятым розыскным мероприятиям полицейские задержали его.

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Злоумышленник оказался 24-летним жителем Киева, который приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, за что полицейскими был составлен соответствующий административный протокол. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции.

Между тем врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.