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18.08.19 15:16

Мужчину и женщину расстреляли в Чернигове, полиция задержала подозреваемых

Полиция в Чернигове задержала подозреваемых в двойном убийстве. Двое вооруженных мужчин ехали на автомобиле, принадлежавшем убитым.

полиция,шеврон,нацполиция

Убийство произошло вечером в субботу, 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговщины.

Вечером в полицию позвонили местные жители. Они сообщили, что слышали около пешеходного моста через р. Десна выстрелы. Полиция прибыла на место и обнаружила тела мужчины и женщины.

"По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято оружие. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

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Открыты два уголовных производства. Первое - по ч. 3 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством). Наказание за такое преступление - от 7 до 12 лет лишения свободы.

Второе производство открыто по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Максимальная санкция наказания - пожизненное лишением свободы.

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