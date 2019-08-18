Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.08.19 15:27

По факту стрельбы по внедорожнику на границе в Черновицкой области начато служебное расследование, - ГПСУ

По факту стрельбы украинскими пограничниками по внедорожнику, который прорывался в сторону границы с Румынией, начато служебное расследование.

гпсу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Чтобы служебное расследование, которое проводит Государственная пограничная служба, было объективным и непредвзятым, руководитель ведомства Сергей Дейнеко принял решение о проведении такого расследования, дал четкие указания и сам лично выехал на участок, чтобы установить все обстоятельства", – отметил Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину и женщину расстреляли в Чернигове, полиция задержала подозреваемых

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области украинские пограничники стрельбой по колесам остановили автомобиль, который прорывался в сторону границы с Румынией. На законное требование пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства.

В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу. Отмечается, что ранение оказалось тяжелым.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100