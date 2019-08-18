Поврежденный оккупантами при обстрелах газопровод отремонтировали на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ продолжает способствовать проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены в результате обстрела со стороны ВФ РФ и их наемников. В частности, в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района были проведены аварийно-восстановительные работы по ремонту поврежденного участка газопровода среднего давления", - говорится в сообщении.

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