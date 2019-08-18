"Евробляхеры" провели в Запорожье автопробег против штрафов

По окончании автопробега активисты записали видеообращение с соответствующими требованиями к президенту Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сегодня все владельцы авто на иностранной регистрации оказались в ситуации, когда за управление машинами предусмотрены штрафные санкции при первой остановке патрульной полицией - 8500 гривен, при повторной остановке - 17000 гривен плюс лишение прав, конфискация авто. Также по линии ДФС предусмотрены штрафы до 170 000 гривен. Сегодня президент Зеленский озвучил, что новая Рада, которая приступит к исполнению своих обязанностей с 29-го, немедленно примет закон, отсрочит введение штрафных санкций еще на три месяца. Но это произойдет не раньше 30-го числа, а с 22-го начнут вступать в силу штрафы, и водить уже нельзя", - заявил организатор акции, руководитель организации "АвтоЕвроСила Запорожье" Влад Погорелов.

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Согласно действующему законодательству, штрафные санкции против тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией, должны начать действовать с 22 августа.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 г. введения в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.