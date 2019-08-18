Новое правительство сформируем за 2 дня, - Герус

Об этом в интервью изданию "Главком" заявил представитель Президента в Кабинете министров, избранный народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что новая Верховная Рада сформирует новую исполнительную власть в первые же дни своей работы. По его оценкам, на это хватит двух дней.

"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил он. При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать - на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.

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В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.