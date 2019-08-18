Оккупанты раскопали в Севастополе помещения древнего храма

По словам руководителя экспедиции, заведующего отделом "Городище и некрополь" Станислава Рыжова, храм существовал с IV века до н.э. к IV веку н.э. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения и сооружения", - пояснил Рыжов.

По информации пресс-службы музея-заповедника "Херсонес Таврический", пока раскоп открыт для обозрения посетителям музея.

После оккупации Крыма Россия взяла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории полуострова. Украина обратилась к ЮНЕСКО с призывом взять под защиту памятники, на самом деле принадлежащие украинскому народу.

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В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе. Также кандидатами на включение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.