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18.08.19 17:34

Вернувшиеся из российских застенков политзаключенные не могут получить медпомощь: Харьковская ОГА не создала комиссию

Украинцы-политзаключенные, вернувшиеся домой на Харьковщину после заключения в РФ, не могут пройти медицинское обследование. Харьковская ОГА не создала соответствующую комиссию, которая будет заниматься вопросами политзаключенных.

политзаключенный

Об этом "Громадському радіо" рассказал председатель ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал возвращение домой политзаключенного Владимира Присича, которого сначала подвергли пыткам в оккупированном Крыму, а затем отправили в колонию в России.

"Этого освобождения мы ожидали, потому что это было освобождение по истечении срока заключения Владимира Присича, и мы знали, что примерно 13 августа его должны отпускать. Ожидалось, что подержат немного дольше в Миграционной службе, но этого не произошло, и уже вчера он попал домой", рассказал Котелянец.

Он добавил, что Присича забрал домой в Харьковскую область его брат.

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Котелянец отметил, что у освобожденного украинца "плохое состояние" и напомнил о том, что его подвергали пыткам, и сейчас у него "наблюдают много осложнений со здоровьем".

"Для того, чтобы он мог получить реабилитацию, которая гарантирована государством, пока в Харькове отсутствуют такие возможности, потому что Харьковская ОГА должна была создать комиссию, которая назначает такую ​​реабилитацию, то есть, Владимир должен в эту комиссию обратиться с заявлением, и ему должны предоставить такую ​​помощь, но Харьковская ОГА почему-то этот вопрос саботирует", - сказал Котелянец.

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По его словам, запрос о создании комиссии был подан в Харьковскую ОГА еще 2 недели в связи с освобождением и возвращением на родину политзаключенного Александра Стешенко. Но ответ на него до сих пор не получен.

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