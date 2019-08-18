Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian

Новые доказательства участия российских военных в конфликте на Донбассе зафиксировала базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только российские вооруженные силы.

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в ближайшее время может подписать указ о признании 29 августа Днем памяти павших защитников Украины, - Бутусов

В конце августа 2014 украинские военные попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.