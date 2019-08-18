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18.08.19 18:37

Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian

Британцы собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Их собираются обнародовать 19 августа и будут использовать при подаче иска в Европейский суд по правам человека.

Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian

Новые доказательства участия российских военных в конфликте на Донбассе зафиксировала базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только российские вооруженные силы.

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.

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В конце августа 2014 украинские военные попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.

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