Глава британского Генштаба Картер предостерег мир от российских киберманипуляций и действий наемников РФ в Африке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.

Картер считает, что Россия "очень хороша в использовании возможностей, которые очень легко отрицать" и в "манипулировании информационной средой и в изложении своей версии правды".

"Я думаю, что они также умны чтобы заставить другие страны почувствовать, что Россия, возможно, более выгодный союзник или более верная ставка в плане их поддержки, чем Запад", - отметил Картер.

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Глава Генштаба считает, что западные страны должны разработать более совершенные методы защиты, в частности, Западу необходимо вкладывать больше средств в контрразведку.

По мнению Картера, Великобритания должна усилить свое присутствие в Африке, чтобы не позволить России взять некоторые регионы под свой контроль. "Россия пытается расширить зону своего влияния и на некоторые части Африки", - подчеркнул он. Картер надеется, что британские миссии, нацеленные на оказание военной помощи, помогут развивающимся странам стать "более ориентированными на Запад, чем, возможно, на группу Вагнера".

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