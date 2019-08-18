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18.08.19 20:40

Враг с начала суток 18 августа 6 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг с начала суток 18 августа 6 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку Пищевика из стрелкового оружия;
вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов;
рядом с Лебединским из стрелкового оружия;
вблизи Талаковки  из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

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