На антиправительственную акцию протеста в Гонконге вышло 1,7 млн участников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.
Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако в итоге демонстранты все равно прошли по городским улицам под дождем.
В настоящее время многие участники демонстрации еще не разошлись. Данных о масштабных столкновениях с полицией пока не поступало.
При этом, по версии полиции, в парке Виктории в воскресенье насчитывалось 128 тыс. демонстрантов.
Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволило бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.
В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.
События в Гонконге привлекли внимание иностранных лидеров. В частности, нередко по этой теме высказывается президент США Дональд Трамп.