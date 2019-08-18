Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РГА в шести областях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении странице Команда Зеленского в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Новые вакансии в LIFT! Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности председателей РГА!

Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях".

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