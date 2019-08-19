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19.08.19 00:37

Из экопарка в Харькове сбежала зебра - жителей города просят не ловить ее самим

В харьковском экопарке утром 18 августа сбежала зебра, ее ищут охрана и волонтеры. Горожан просят самостоятельно не ловить животное.

зоопарк,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "UA Новости" со ссылкой на представителя комплекса Алексея Костюченко.

По его словам, зебра сбежала, когда ее переводили в новый вольер: животное вывели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей, но ей удалось сбежать.

Зебру ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. Также к поискам привлекли лошадей и квадрокоптер.

В экопарка отметили - если вы увидели зебру, то не пытайтесь поймать ее самостоятельно, а обратитесь в комплекс.

Как отмечает издание, три недели назад с экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге.

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