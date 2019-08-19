В Европарламенте призвали запретить трофейную охоту

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Евродепутаты и экологи написали открытое письмо, обнародовали 18 августа в Женеве на Всемирной конференции по сохранению редких видов животных.

Авторы письма призвали внести изменения в Конвенцию по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения (CITES). При обсуждении этой темы экологи предупредили о беспрецедентном сокращении количества видов на планете.

Нелегальная торговля животными является одной из причин вымирания видов. Более 50 евродепутатов и экологи напомнили, что запрет на торговлю животными из Конвенции не распространяется на трофейная охота.

Авторы обращения отметили, что трофейная охота является очевидно коммерческим явлением с "многомиллионным оборотом", поэтому эту лазейку надо устранить.

Так, в частности в ряде стран Африки разрешено трофейная охота на слонов, носорогов, львов и тому подобное. Местная власть отвечает на критику тем, что от такой охоты страны получают средства, которые затем инвестируют в проекты по защите животных.

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