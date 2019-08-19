Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Пищевика - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украиской стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
- неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.