Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 29 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки.

Всего за указанный период линию разграничения пересеклы 286,5 тысяч граждан и 34,6 тысячи транспортных средств.

26 человек были уличены в пересечении границы с Россией в недействующих пунктах пропуска на неконтролируемом участке границы.



Фото: пресс-центр ОС

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"В их отношении, а также в отношении двоих иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, составлены протоколы об административных правонарушениях",- отметили в штабе ООС.