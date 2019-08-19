Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 29 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки.
Всего за указанный период линию разграничения пересеклы 286,5 тысяч граждан и 34,6 тысячи транспортных средств.
26 человек были уличены в пересечении границы с Россией в недействующих пунктах пропуска на неконтролируемом участке границы.
"В их отношении, а также в отношении двоих иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, составлены протоколы об административных правонарушениях",- отметили в штабе ООС.