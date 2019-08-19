Пикеты за деоккупацию Крыма прошли в центре Москвы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказала участница инициативы, российская активистка Вера Лаврешина.

"Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы (России. - Ред.) о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", – говорит Лаврешина.

Она отметила, что после минувших массовых протестов в Москве, внимание правоохранителей к их акциям было умеренным.

"После массового избиения москвичей на субботних прогулках наступило временное "умягчение нравов" полицейских. Разумеется, на арбатском перекрестке дежурило несколько патрульных машин. Но "космонавтов" (сотрудников подразделения ОМОН. - Ред. нигде видно не было. И никто нас не пытался отслеживать, винтить и бить", – добавила активистка.

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

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