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19.08.19 08:47

Контрразведка СБУ разоблачила агента ГРУ РФ Лазаренко, работавшего на стратегическом предприятии "МІГремонт": "Доллар начал расти, мне нужны были деньги". ВИДЕО

Агент российской военной разведки Алексея Лазаренко работал на одном из стратегических предприятий Украины "МІГремонт".

Контрразведка СБУ разоблачила агента ГРУ РФ Лазаренко, работавшего на стратегическом предприятии "МІГремонт": "Доллар начал расти, мне нужны были деньги". ВИДЕО

Как сообщается в сюжете ТСН, на флешке у уже задержанного шпиона были фотографии ударных украинских истребителей, передает Цензор.НЕТ.

Носитель информации нашли во время обыска у Алексея Лазаренко в его грязных носках. В течение пяти лет шпион работал на врага в прямом доступе к украинским военным тайнам. "Для того, чтобы моя семья не бедствовала, я и влез в это дерьмо, связался с этими людьми", - рассказал задержанный Лазаренко.

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В октябре 2018 года на Винниччине при загадочных обстоятельствах разбился самолет "Су-27". Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье. На тот момент украинская контрразведка уже знала, что на этом предприятии, которое ремонтировало самолет перед роковым полетом, работает российский агент. Его задержали лишь летом 2019-го на границе с Россией. Алексей Лазаренко продавал оборонные секреты. К куратору ехал с новой порцией информации о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Все это агент вез офицеру Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил России Сергею Казачкову.

Артем Шарлай - известный в Запорожье антимайдановец. Именно он порекомендовал ГРУшникам Алексея агентом. Доступ к боевым самолетам, пророссийские взгляды и желание заработать любым способом – может ли быть лучшая рекомендация для предателя. За продажу авиасекретов российская разведка стабильно платила в долларах. Каждый раз из России Алексей возвращался домой с новенькими зелеными купюрами. Поощряли его к сотрудничеству не только пряником, но и кнутом - запугивали, чтобы не сдал своих московских боссов. "Они намекали, что это может плохо для моей семьи закончиться. Единственное, о чем я прошу, чтобы моей семье ничего плохого не сделали, ибо я не смогу это себе простить, если такое будет", - сказал агент ГРУ.

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Для кодирования сообщений ГРУшники выдали ноутбук с шифрувальной программой и два телефона-призрака, которые невозможно отследить в сети. Во время отправки информации телефон меняет уникальный идентификационный номер, а при изменении IMEI в сети сим-карту можно не увидеть. Каждый раз это как абсолютно новое устройство.

Авиазавод "МИГремонт" имеет стратегическое значение для Украины. Здесь ставят на крыло штурмовика четвертого поколения "Су-27", один из которых неожиданно упал во время международных учений. Каждый из этих самолетов для Украины - на вес золота. На борту установлена система спутниковой навигации украинского производства. На экран выводятся все данные о самолете включительно с его вооружением. У противника такой системы нет. Детальные фото новой навигационной системы сотрудник завода давно уже продал россиянам. Агент эмоционально убеждает - диверсионных задач не получал. "Я не передавал информацию, которая бы помешала нашим людям. Я никаких бомб не закладывал. Я никого не стрелял", - сказал он.

О том, что падение украинского самолета во время международных воздушных маневров не было результатом диверсии, убеждены и на авиазаводе. Впрочем, военные следователи до сих пор не пришли к выводу, почему первоклассный самолет под управлением двух мастеров высшего пилотажа внезапно ушел в пике и врезался в землю на глазах у союзников.

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