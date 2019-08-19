Контрразведка СБУ разоблачила агента ГРУ РФ Лазаренко, работавшего на стратегическом предприятии "МІГремонт": "Доллар начал расти, мне нужны были деньги". ВИДЕО

Как сообщается в сюжете ТСН, на флешке у уже задержанного шпиона были фотографии ударных украинских истребителей, передает Цензор.НЕТ.

Носитель информации нашли во время обыска у Алексея Лазаренко в его грязных носках. В течение пяти лет шпион работал на врага в прямом доступе к украинским военным тайнам. "Для того, чтобы моя семья не бедствовала, я и влез в это дерьмо, связался с этими людьми", - рассказал задержанный Лазаренко.

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В октябре 2018 года на Винниччине при загадочных обстоятельствах разбился самолет "Су-27". Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье. На тот момент украинская контрразведка уже знала, что на этом предприятии, которое ремонтировало самолет перед роковым полетом, работает российский агент. Его задержали лишь летом 2019-го на границе с Россией. Алексей Лазаренко продавал оборонные секреты. К куратору ехал с новой порцией информации о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Все это агент вез офицеру Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил России Сергею Казачкову.

Артем Шарлай - известный в Запорожье антимайдановец. Именно он порекомендовал ГРУшникам Алексея агентом. Доступ к боевым самолетам, пророссийские взгляды и желание заработать любым способом – может ли быть лучшая рекомендация для предателя. За продажу авиасекретов российская разведка стабильно платила в долларах. Каждый раз из России Алексей возвращался домой с новенькими зелеными купюрами. Поощряли его к сотрудничеству не только пряником, но и кнутом - запугивали, чтобы не сдал своих московских боссов. "Они намекали, что это может плохо для моей семьи закончиться. Единственное, о чем я прошу, чтобы моей семье ничего плохого не сделали, ибо я не смогу это себе простить, если такое будет", - сказал агент ГРУ.

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Для кодирования сообщений ГРУшники выдали ноутбук с шифрувальной программой и два телефона-призрака, которые невозможно отследить в сети. Во время отправки информации телефон меняет уникальный идентификационный номер, а при изменении IMEI в сети сим-карту можно не увидеть. Каждый раз это как абсолютно новое устройство.

Авиазавод "МИГремонт" имеет стратегическое значение для Украины. Здесь ставят на крыло штурмовика четвертого поколения "Су-27", один из которых неожиданно упал во время международных учений. Каждый из этих самолетов для Украины - на вес золота. На борту установлена система спутниковой навигации украинского производства. На экран выводятся все данные о самолете включительно с его вооружением. У противника такой системы нет. Детальные фото новой навигационной системы сотрудник завода давно уже продал россиянам. Агент эмоционально убеждает - диверсионных задач не получал. "Я не передавал информацию, которая бы помешала нашим людям. Я никаких бомб не закладывал. Я никого не стрелял", - сказал он.

О том, что падение украинского самолета во время международных воздушных маневров не было результатом диверсии, убеждены и на авиазаводе. Впрочем, военные следователи до сих пор не пришли к выводу, почему первоклассный самолет под управлением двух мастеров высшего пилотажа внезапно ушел в пике и врезался в землю на глазах у союзников.

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