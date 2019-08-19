Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии, - Филарет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью 112.ua рассказал патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Почему митрополит Епифаний (предстоятель ПЦУ. - Ред.) создал ликвидационную комиссию? Потому что патриарх Варфоломей (Константинопольский патриарх. - Ред.) настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. И поэтому, выполняя просьбу Вселенского патриарха, митрополит Епифаний создал незаконную ликвидационную комиссию", - отметил патриарх.

По словам предстоятеля УПЦ КП, вопрос об ускорении ликвидации Киевской патриархии поднимался и в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

"Президент сказал, что он не будет вмешиваться во внутренние дела церкви, а будет относиться одинаково ко всем церквям, в том числе и к Киевскому патриархату. И мы благодарны Владимиру Александровичу за то, что он занимает принципиальную позицию", - отметил патриарх Филарет.

В то же время иерарх УПЦ КП заявил, что патриарх Варфоломей планирует расширять паству за счет приходов Православной церкви Украины.

"В Турции в Константинопольском патриархате всего 6-10 тысяч верующих. И поэтому ему (патриарху Варфоломею. - Ред.) надо расширить паству. По этой причине он не уступает свои епархии в северных областях Греции (Элладская православная церковь), острова принадлежат тоже ему, хотя это другое государство. Ему принадлежат все греческие приходы за пределами своего государства. И мечта Вселенского патриарха - чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а принадлежали к Вселенскому патриархату. Поэтому он (патриарх Варфоломей. - Ред.) хочет, чтобы наши украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе. Нас это не устраивает", - подытожил патриарх Филарет.

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Напомним, что на Поместном Соборе в Киеве, который был проведен под председательством почетного патриарха Филарета, Украинская православная церковь Киевского патриархата решила отменить постановление архиерейского собора от 15 декабря 2018 года.

Также в постановлении утверждается, что УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование. Главой религиозной структуры, согласно документу, продолжает быть патриарх Филарет пожизненно.

31 июля в Министерстве культуры Украины заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность путем присоединения к Православной церкви Украины.

Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.