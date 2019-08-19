Госдепартамент США не отнес Украину к странам, удовлетворяющим требования фискальной прозрачности

Об этом свидетельствует ежегодный отчет Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года. Они разделены на две группы: в первой представлены страны, соответствующие минимальным фискальным требованиям, а во второй - те, которые не удовлетворяют эти минимальные стандарты. 67 правительств не удовлетворяют требованиям минимальной прозрачности. Среди них названы Украина, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Ирак, Пакистан, Саудовская Аравия и другие страны.

В группу, которая удовлетворяет минимальные требования фискальной прозрачности, попали Грузия, Армения, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Албания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия, Греция, Венгрия, Израиль, Афганистан, Кыргызстан.

"Ежегодные обзоры прозрачности в бюджетно-налоговой сфере правительств, получающих помощь США, помогают обеспечить правильное использование средств налогоплательщиков США и предоставляют возможность для диалога с правительствами о важности прозрачности в бюджетно-налоговой сфере", - говорится в отчете.

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Среди позитивных изменений в Украине в отчете отмечают доступность информации о бюджете и долговых обязательствах. В бюджетных документах отражены основные запланированные расходы и потоки доходов. Правительство отчитывается в "разумное время" и объявило о переходе на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета, однако еще не завершило этот процесс.

В Госдепартаменте США считают, что фискальную прозрачность Украины можно улучшить, если детализировать в госбюджете отчисления госпредприятиям и суммы, полученные от госкомпаний; обеспечить аудит и контроль за всеми внебюджетными счетами; внедрить международные стандарты бухучета; вести изменения и обеспечить соблюдение закона при заключении договоров и выдаче лицензий на добычу природных ресурсов, чтобы исключить коррупцию.