Глава Госкино Ильенко написал заявление об увольнении: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своем канале в Youtube.

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"У всего есть свое начало и свой конец. Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, а мечты - возрождения украинского кино... Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена", - заявил Ильенко.

Как отмечает Глава Госкино, сегодня он написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

"Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко.

"Мы с вами прошли потрясающий путь от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году, до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости сегодня, я горжусь результатами нашей совместной работы... В сегодняшней Украине руководящая должность на госслужбе это скорее проклятие, чем вознаграждение. Все меньше людей хочет идти сюда работать, потому своему преемнику я хочу пожелать мудрости, надеюсь вы сохраните все наши достижения и продолжите начатое.", - подытожил глава Госкино.

Напомним, Филипп Ильенко возглавлял Государственное агентство по вопросам кино Украины с 6 августа 2014 года.

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