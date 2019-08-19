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19.08.19 11:24

Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации и осуществления должностными лицами лесных хозяйств Харьковской области незаконных вырубок леса.

Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По ходатайству следователей ГБР уже проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая причинения государственным интересам ущерба на сумму 23,8 млн грн.", - говорится в сообщении.

С сентября 2018 года по июнь 2019 должностные лица лесных хозяйств Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную вырубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз", повлекшую тяжкие последствия лесному хозяйству.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит заключение сроком от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение 3 лет, а также штраф – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов граждан.

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