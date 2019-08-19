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19.08.19 12:32

15 млн грн на жилье для переселенцев остались неосвоенными, - Тука

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц заявили, что из-за саботажа местных депутатов 15 млн гривен, предназначенных на жилье для переселенцев, остались неосвоенными.

15 млн грн на жилье для переселенцев остались неосвоенными, - Тука

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель главы МинВОТ Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас остаются около 15 млн грн неиспользованных средств по программе обеспечения временным жильем переселенцев, которую в быту окрестили "50 на 50", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Тука отметил, что депутаты местных советов в основном игнорировали участие в данной программе.

"К сожалению, со стороны государства внимания для решения таких проблем недостаточно, а иногда я сталкивался даже с тем, что госорганы, привыкнув к многолетней помощи международных партнеров, самоустранились", - добавил он.

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