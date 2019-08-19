В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Українські новини". Журналисты этого издания отправили в Офис Президента запрос с просьбой предоставить копии документов.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОПУ.

Напомним, 2 августа после скандала с якобы увольнением по собственному желанию главы Офиса Президента Андрея Богдана чиновник заявил, что в самом начале работы написал заявление об увольнении. "Заявление писал, все писали", - сказал Богдан.

В тот же день эту информацию подтвердил сам президент Зеленский. Он отметил, что может при необходимости показать обществу заявления на увольнение от членов своей команды.

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"Українські Новини" добавляют, что в Офисе Президента долго не могут найти не только заявления членов его команды об отставке. Так, в ответе на еще один запрос журналистам заявили, что не могут найти подготовленный в ОПУ и проаннотированный самим Зеленский законопроект о рынке земли, а также программу визита и состав делегации, которая сопровождала Зеленского в поездке в Турцию 7-8 августа 2019 года.

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