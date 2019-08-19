Оккупанты ограничили выезд студентам и выпускникам общеобразовательных учреждений с территории ОРДЛО, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, с начала августа с.г. стремительно выросло количество российских военнослужащих, желающих уволиться с военной службы, в т.ч. из-за введения командованием ВС РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановление выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня".

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"В то же время в населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, по информации ГУР, противником очередной раз начата масштабная агитационная кампания по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения. При этом для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва", российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", - сообщил Гуцуляк.