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19.08.19 13:25

Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Сегодня Херсонский апелляционный суд удовлетворил апеляцию прокуратуры АР Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия-Вилга".

Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщает прокуратура АР Крым.

"Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

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Херсонский суд арестовал судно Мрия-Вилга, которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК 01

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