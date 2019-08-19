Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом заявил Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (…) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский.

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Как сообщило посольство Израиля в Украине, в понедельник Нетаньяху возложил цветы к Мемориалу памяти жертв Голодомора в Киеве.

После переговоров и заявления для прессы Зеленский и Нетаньяху примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.