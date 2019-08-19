Взрыв ракеты на полигоне в РФ: 2 станции мониторинга радиации перестали передавать данные

О выходе из строя станций мониторинга радиации пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ Лассину Зербо, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва ракеты. Со станциями связались сразу после сбоя, и российские чиновники объяснили его проблемами с сетью и связью. Зербо отказался предположить, что именно могло привести к отключению, отметив, что Организация ДВЗЯИ ожидает "дальнейших сообщений о том, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены".

Станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове – часть международной сети из сотен станций, которые следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Станции отслеживают все – от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний. На территории РФ расположены 8 таких станций.

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На карте их расположения, опубликованной на официальном сайте организации, следящей за соблюдением договора, видно, что станции в Дубне и Кирове - самые близкие к Северодвинску из тех, что расположены в России.

В пресс-службе Росгидромета в ответ на запрос агентства РБК заявили, что речь идет о станциях спецконтроля министерства обороны РФ и отказались от дальнейших комментариев.

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Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".