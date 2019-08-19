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19.08.19 14:17

Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и стойкую позицию по войне на Донбассе и оккупации Россией Крыма.

Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху

Об этом заявил Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья понимают лучше других: это вопрос войны и безопасности. Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - сказал он.

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Зеленский считает, что Украине есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. "И мы обязательно будем это делать", - подчеркнул президент Украины.

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