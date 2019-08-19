Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху

Об этом заявил Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья понимают лучше других: это вопрос войны и безопасности. Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро"

Зеленский считает, что Украине есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. "И мы обязательно будем это делать", - подчеркнул президент Украины.