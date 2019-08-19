ГБР открыло производство по заявлению члена счетной палаты Дидыка о препятствовании аудиту НАПК

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В пятницу в Государственном бюро расследований мне сообщили, что по моему обращению открыто уголовное производство. От других еще жду ответа. К тому же, мной уже поданы заявления в Нацполиции и ГБР по поводу совершения в отношении меня уголовного преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", а именно незаконное влияние в любой форме на члена Счетной палаты с целью помешать выполнению служебных обязанностей", - сообщил он.

Напомним, Дидык заявлял, что НАПК и некоторые слены Счетной палаты пытаются утсранить его от проверки НАПК и финансирования партий.

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Отвечая на вопрос отчетности самой Счетной палаты, он сообщил, что Счетная палата уполномочена проверить себя сама, либо же возможен внешний аудит по решению парламента:

"Это так называемый внутренний аудит. Но для этого секретарь палаты должен разработать соответствующее положение. Ждем уже полтора года. Он его не разрабатывает и не дает на утверждение, патовая ситуация. Очевидно, пока для проверки не время. Также согласно законодательству внешний аудит Счетной палаты может осуществляться один раз в три года аудиторской фирмой, имеющей опыт в проведении аудита по международным стандартам по решению Верховной Рады Украины. Возможно, учитывая сложившуюся ситуацию в палате, обновленный парламент примет такое решение немного раньше".

Полное интервью с Андреем Дидыком читайте ЗДЕСЬ.

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