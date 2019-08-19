Руководство машиностроительного предприятия подозревается в финансировании террористов "ДНР", - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях.
"Сотрудники СБ Украины задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30млн грн. Средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", - сообщили в ведомстве.
Сейчас генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщили о подозрении по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
В Службе безопасности Украины напомнили, что в июне подозрение по этой же статье было сообщено еще одному участнику противоправного механизма - также депутату Донецкого областного совета, который выступал в качестве посредника между руководством завода и боевиками.