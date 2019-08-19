Руководство машиностроительного предприятия подозревается в финансировании террористов "ДНР", - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях.

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"Сотрудники СБ Украины задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30млн грн. Средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", - сообщили в ведомстве.

Сейчас генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщили о подозрении по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В Службе безопасности Украины напомнили, что в июне подозрение по этой же статье было сообщено еще одному участнику противоправного механизма - также депутату Донецкого областного совета, который выступал в качестве посредника между руководством завода и боевиками.

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