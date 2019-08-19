"Мы отсюда никуда не выйдем": суд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев на другой день

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Мария Лебедева.

"Потерпевшие отказываются покидать зал заседания", - говорится в сообщении.

Как сообщает журналистка, начала заседания ждали два часа, поскольку судья из коллегии судей заболел и искали другого.

"Беркутовцев не привезли, они по видеосвязи", - отмечает Лебедева.

Адвокаты беркутовцев заявляют, что без своих подзащитных в зале суда не хотят рассматривать дело. Суд переносится на другой день.

"Моего сына убил Зинченко. Мы отсюда никуда не выйдем. Мы вынуждены с подорванным здоровьем ездить. Начните заседания! Просят все семьи, начните", - говорят семьи потерпевших.

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Напомним, в марте-апреле 2014 года были задержаны сотрудники спецроты "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. Сотрудники "Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко были задержаны 23 февраля 2015 года. В июле 2015-го был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – офицер МВД Олег Янишевский.

Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

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