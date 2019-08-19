В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича

Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минфина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, общая сумма денег, которые иностранные государства должны России по государственным кредитам, составляет $39,4 млрд. На первом месте по объемам долга находится Беларусь, а на втором — Украина.

По мнению Москвы, Украина остается должна $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным правительством Виктора Януковича и приобретенным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон этим облигациям в декабре 2015 года.

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Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

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В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.