92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными, - Полторак

Об этом он заявил в интервью официальному информационному ресурсу Минобороны Украины "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.

"Уже удалось дойти до такого уровня, что 92% личного состава Вооруженных Сил являются профессиональными военными. А остальные - это около 20 тыс. - являются срочниками, которые не выполняют задач в районе ООС. Профессионализация - ключевой фактор, а с другой стороны, его опорным элементом является изменение системы подготовки. А ее надо было менять кардинально, потому что, на мой взгляд, наши военные вузы слишком оторваны от практики. И это не позволяет офицеру принимать правильные решения. Особенно эта "оторванность" была заметной в начале российской агрессии. К сожалению, многие преподаватели умели воевать только на картах и ​​в основном имели теоретическую базу. И когда к такому преподавателю попадает комбриг, который прошел АТО, воевал и принимал решения на поле боя, то качество такого обучения является сомнительным. Поэтому мы привлекаем к преподаванию и подготовке опытных боевых офицеров. Конечно, надо было изменить и программы обучения, адаптируя к современному опыту. В том числе и во время подготовки за рубежом. Только в США сейчас обучаются более 70 наших военнослужащих", - заявил Полторак.

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"Однозначно, нужно менять в Вооруженных Силах отношение к людям - и это нам еще не до конца удалось. Причем, это вызов для всех уровней - от солдата до генерала. Надо осознать: армия уже другая. Сейчас в войска приходит лейтенант, которому чуть за двадцать, а у него во взводе ребята, которым по 50 и даже более лет, с огромным жизненным опытом", - отметил министр.