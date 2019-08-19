Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак

Об этом заявил в интервью официальному информационному ресурсу Минобороны Украины "Армия Inform" министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.

"У нас должно быть четкое понимание: проводить или нет парад, на то есть решение Верховного Главнокомандующего - Президента Украины. Он с этим определяется в своем указе. В этом году решено не проводить парад - это его право, и такое решение мы должны выполнять. Так же президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах. И для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью", - заявил Полторак.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".