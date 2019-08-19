"Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не готов приезжать, пока председатель офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой", - написал Вовк.

Он добавил, что при президенте Зеленском в суды продолжают "звонить" люди, оказывающие влияние на правосудие.

"У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право – не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - добавил экс-глава НКРЭКУ.

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Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

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