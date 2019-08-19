Украинский заробитчанин погиб на фабрике под Вроцлавом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Gazeta Wroclawska.

Авария на фабрике произошла в субботу. Мужчину затянуло в механизм на производственной линии. Он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

Украинца доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник, 19 августа он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - сказал Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве. Делом заинтересовалась прокуратура, ее следователи ожидают результатов вскрытия.

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