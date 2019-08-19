Новая команда планирует вернуть диктаторские полномочия генпрокурору, то есть он сам сможет всех принимать и всех снимать, - Луценко

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ генпрокурор Юрий Луценко.

"Это было одним из требований получения безвиза, - отметил он, уточнив, что лишение генпрокурора и его заместителей кадровых функций, передача их выбранной на съезде КДПК и совету прокуроров - "базовый признак демократии и независимости прокуроров".

"Насколько я слышал, новая команда хочет отменить эти механизмы. Я бы настойчиво этого не рекомендовал", - заметил Луценко.

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Он предположил, что преемник хочет назначать замов и местных прокуроров сам. "Произойдет возврат к диктаторским полномочиям генпрокурора, который сам может всех принимать и всех снимать", - подчеркнул он.

Генпрокурору неизвестно, кто является автором этой идеи.

"По крайней мере сейчас ее озвучивают те, кого журналисты называют "у Зеленского". Вопрос не в том, что он назначит плохих. Но это может снова регенерировать принцип: "посади вон того или я тебя сниму". А понимание того, что генпрокурор может любого снять - это очень опасная история. Я настаиваю, что европейская практика самоуправления без права генпрокурора и его заместителей назначать и снимать подчиненных - это очень правильный подход. И это один из предохранителей политических и бизнес-репрессий, которые процветали до введения этого механизма", - уточнил Луценко.

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