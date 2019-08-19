Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.08.19 17:23

Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий, которое было подписано еще в 2008 году, и попросил передать ему точную информацию по этому вопросу.

Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Соглашение, о котором идет речь, распространяется на бывших украинских пенсионеров, инвалидов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, репатриировавшихся в Израиль после 24 августа 1991 года. Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством. Соглашение вступит в силу после его ратификации депутатами Верховной Рады Украины и утверждения президентом Украины.

Читайте также: Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский. ВИДЕО

Кроме того, обязательства по выплате пенсий берет на себя не только Украина, но и Израиль – для проживающих в Украине израильтян, тех, кто, к примеру, получает пособие по инвалидности от Института национального страхования или другие виды вспомоществования.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100