Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.08.19 18:26

У Госэкоинспекции новый руководитель, вместо Яковлева ее возглавил Сергиенко

Кабинет министров Украины уволил первого замглавы, и.о. главы Государственной экологической инспекции (Госэкоинспекция) Игоря Яковлева. Новым главой ведомства стал Юрий Сергиенко.

госэкоинспекция

Как отмечается в распоряжении правительства № 631-р от 14 августа 2019 года, Яковлев отстранен от должности на время проведения служебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжению № 632-р, главой Госэкоинспекции стал главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Юрий Сергиенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет министров принял решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины, а вместо этого создать Государственную природоохранную службу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Потери от неправомерной деятельности экоинспекторов в портах составляли до 200 млн долларов в год, - Нефьодов

Напомним, в июне 2018 комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы года открыла дисциплинарное производство в отношении и.о. главы, первого замглавы Госэкоинспекции Игоря Яковлева. Причиной производства, по предварительным данным, стали нарушения Яковлевым закона "О государственной службе", игнорирование им обращений госслужащих и связанные с ним судебные разбирательства.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100