Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернополе, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что на одной из АЗС г. Тернополя осуществляется розничная торговля горючим без наличия предусмотренной законом лицензии, чем нарушается ст.15 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" от 19.12.1995 №481/95-ВР.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 44 тыс. 665 литров бензина и дизельного топлива, а также 7,6 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 1 млн. 450 тыс. грн.

В отношении руководителя предприятия, осуществляющего безлицензионную торговлю, составлен протокол об административном

правонарушении, предусмотренном ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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