Терплю Горбатюка, чтобы он, провалив почти все, не стал в позу человека, которому не дали довести дело до конца, - Луценко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Однако со временем, убедившись, что Горбатюк "просто хочет всю жизнь заниматься этими делами и никогда их не передаст в суд", попробовал ставить вопрос о его снятии. Но против выступили семьи Небесной сотни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко показал документы, где Горбатюк сам просит о назначении в управление, которое критикует. ДОКУМЕНТ

"Они ему верили. У него есть время с ними встречаться часами. Они ему верят. Поэтому я считал, что пусть работает и несет всю полноту ответственности. Они меня сильно доставали. И достают. Я считаю, что ставить под сомнение мое желание эффективно расследовать дела Майдана - личное оскорбление. В то же время я считал, что в случае недоверия между адвокатами и потерпевшими и ГПУ работать будет на порядок сложнее", - подчеркнул генпрокурор.

"Терплю все это. Я не хочу, чтобы он, провалив почти все, стал в позу человека, которому не дали довести дело до конца. В ноябре, когда следствие ГПУ, в том числе - и по Майдану, будет завершено, все будут знать, кого спрашивать. Поэтому-то Сергей Викторович и решил бежать с руководителя следствия в прокуроры. В конце концов, не думаю, что сериал "Луценко мешает Горбатюку" кому-то сильно интересен. Общество интересует результат. И мы имеем определенный результат следствия против "беркутов" и "титушек". Но есть полный саботаж следствия против организаторов расстрела Небесной сотни, бежавших в Россию", - заявил Луценко.

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах"