У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дела Майдана без заочного судопроизводства раскрыть невозможно. Все высшие должностные лица-подозреваемые находятся в Москве. Все среднее звено - в Москве. Часть нижнего звена - в Москве. То есть без "заочки" никак не обойтись. Поэтому парламент дал разрешение на "заочку" до создания ГБР. То есть с весны 2016 по осень 2018-го. До этого времени требовалось максимум дел направить в суд по этой процедуре", - сообщил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терплю Горбатюка, чтобы он, провалив почти все, не стал в позу человека, которому не дали довести дело до конца, - Луценко

Он уточнил, что руководитель расследования Сергей Горбатюк сразу занял позицию, что не будет расследовать заочно.

"Скажите, как прокурор может не выполнять закон? Говорить, что это какой-то не европейский закон, нельзя. Во многих европейских странах он есть. Очень простой пример. Почему по МН-17 прокуроры Голландии могут расследовать заочно, а Горбатюк по Майдану не может? И вот у него пачка документов на "беркутов" во главе с Солодовником, которым позволили "заочку". У него ответ из России, Солодовник уже имеет паспорт России. Но Горбатюк тем не менее говорит: нет, будем его ждать здесь и будем судить только очно. То же и по главному делу - о заочном осуждении Януковича, Якименко, Захарченко по делу преступного приказа о расстреле Небесной сотни. На мой взгляд, это саботаж. Другим словом я назвать не могу. Теперь уже все пропало, потому что право на заочное расследование закончилось", - отметил генпрокурор.

"Уходя со своего поста, мне не дают покоя два-три незавершенные дела. Прежде всего именно это. Если бы мне сейчас хотя бы на неделю дали право "заочки" - Янукович, Захарченко, Шуляк, Солодовник, Якименко получили бы сообщение о завершении следствия и передаче его в суд. К сожалению, парламент на дал мне такой возможности. Даже нужно было передать дело от Горбатюка тем, кто использует все возможности. Как, например, в деле о государственной измене Януковича. Я в парламент ходил раз 5 по восстановлению "заочки", ну хотя бы по делам преступлений против государства и личности. То есть не экономика, а исключительно госизмена и убийства-увечья. И всегда депутаты не добавляли мне голосов", - сообщил Луценко.

Он подчеркнул, что во всех странах, входящих в Интерпол, есть такая форма судопроизводства.

Также читайте: ГПУ приостановила расследование против активиста Майдана Бубенчика, - Горбатюк

"Все страны-члены Интерпола, кроме Украины, имеют такое понятие, как заочный арест. То есть, если мы хотим, чтобы Интерпол кого-то арестовал, мы сначала принимаем решение о его заочном аресте, затем его задержат во Франции, Германии, Нидерландах и присылают к нам. Сейчас же не так. Мы пишем: привод с целью избрания меры пресечения. Конечно, в той стране спрашивают: почему мы должны арестовывать, тогда когда у вас еще нет решения об аресте? Это неправильно. Из-за этого у нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом. И мы эту норму хотели урегулировать", - сказал генпрокурор, отметив, что депутаты не поддержали его предложение из-за опасений, что "Луценко всех пересадит".

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах".