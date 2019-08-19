Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в ответ на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ранее в сети было опубликовано на своей странице в соцсети Facebook видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту "Борисполь".

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