Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин

Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал Путин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 19 августа президент Франции Макрон принимает своего российского коллегу Путина в летней резиденции - замке Форт Брегансон на Лазурном побережье.

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