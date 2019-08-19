"Отставкой" Богдана общество отвлекли от "ядерной бомбы в украинской политике и судопроизводстве" - записей из ОАСК, - Луценко

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Самым резонансным и важным делом, которое имеет эффект ядерной бомбы в украинской политике и судопроизводстве, были пленки по ОАСК. Для того, чтобы это сильно не обсуждали, вас поманили на дорогу якобы отставки Богдана", - заявил он.

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Генпрокурор сравнил записи переговоров судей с "пленками Мельниченко".

"Я бы это назвал "пленками Мельниченко", но не под диваном в АП, а в суде. Мы понимаем, что "пленки Мельниченко" - это страшное обвинение той системе власти, которая была при Кучме. Но юридически с нее мало что можно получить. По крайней мере без записывающего устройства и определенных показаний, определенных фигурантов. Так и здесь. Пресс-конференция Сытника и Горбатюка - это просто "черная метка" судьям и политикам с фактическим пожертвованием правовой стороной дела", - подчеркнул он.

Луценко отметил, что официально все оригиналы документов находятся в ГПУ, а негласные следственные действия проводило НАБУ.

По его мнению, брифинг, проведенный директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем Управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергеем Горбатюком "был очень вредным для производства".

"Это очень странная история. В следственных Горбатюк с 2014 года является дело о возможных уголовных правонарушениях судей времен Автомайдана. Дело оказывается почему-то в Черниговском СБУ и следователь Черниговского СБУ определяет в эту группу следователей Горбатюка и детективов НАБУ. При том, что в группе прокуроров представителей САП нет. То есть по директивам НАБУ нет процессуального надзора. Что скажут в суде о допустимости доказательств, догадываетесь? Тем не менее, они работают 7 месяцев, ожидая, как теперь я уже знаю, взятки в ОАСК.

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Ждут его, ждут, ждут, и вдруг - бах! Все это в сторону. Горбатюк выходит на один день из отпуска, потому что нужно срочно провести пресс-конференцию с Сытником. Выбрасываются пленки в общество, вернее, нарезка из пленок, потому что "так надо". Ясно, что есть 7 месяцев записей. Ясно, что они даже еще не переведены с дисков на бумагу. Но из того, что я вижу, это больше политико-юридический документ, чем юридический", - сообщил Луценко.

По его словам, при этом закон не предусматривает возможности снятия копий с материалов негласных следственных действий ни до рассекречивания, ни после. Генпрокурор подчеркнул, что по делу пленок ОАСК он, Горбатюк, Сытник и прочие подписали документ о неразглашении.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

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