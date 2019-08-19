По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей наложен арест на танкер-нефтевоз стоимостью 9,4 млн. грн.. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины установлена херсонская компания, должностные лица которой в результате электронных торгов приобрели у компании-нерезидента танкер-нефтевоз, который был ввезен в Украину в таможенном режиме "переработка", задекларированной стоимостью 9,4 млн.грн., на основании грузовой таможенной декларации без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Однако фигуранты, несмотря на то, что танкер не был растаможен, начали его демонтаж на металлолом с целью получения незадекларированной прибыли. В результате таких действий фигуранты не оплатили в бюджет таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость на общую сумму более 881 тыс. грн., что является значительным размером.

По результатам проведенных мероприятий указанный танкер изъято, передано на ответственное хранение и обеспечено его охрану.

По ходатайству сотрудников налоговой милиции решением Херсонского апелляционного суда на изъятый танкер-нефтевоз наложен арест.

Продолжается досудебное расследование.







