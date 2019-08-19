С начала суток враг 6 раз обстрелял наши позиции, под Павлополем был применен беспилотник, один наш воин ранен, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Талаковки - из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Павлополя - применили беспилотный летательный аппарат, который был снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25) и автоматический гранатомет, в результате чего 1 военнослужащий получил ранения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано".