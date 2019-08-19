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19.08.19 20:58

С начала суток враг 6 раз обстрелял наши позиции, под Павлополем был применен беспилотник, один наш воин ранен, - штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

С начала суток враг 6 раз обстрелял наши позиции, под Павлополем был применен беспилотник, один наш воин ранен, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Талаковки - из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Павлополя - применили беспилотный летательный аппарат, который был снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25) и автоматический гранатомет, в результате чего 1 военнослужащий получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано".

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